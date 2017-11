Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) verfehlte die Markterwartungen für das vierte Geschäftsquartal, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Auf bereinigter Basis sei der Gewinn von USD 1,10 auf USD 1,07 Dollar je Aktie gesunken. Analysten hätten im Schnitt mit USD 1,12 gerechnet. Im Lichte der Ankündigung einer weiteren "Star Wars"-Trilogie sei die Aktie dann Ende letzter Woche dennoch um 2,1% vorgerückt.



In Deutschland habe heute Morgen die RWE-Ökostromtochter innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) Zahlen vorgelegt. Demnach habe sich das bereinigte Nettoergebnis in den ersten drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr um 27% auf EUR 850 Mio. erhöht. Für das Gesamtjahr 2017 erwarte innogy weiterhin ein bereinigtes Nettoergebnis von EUR 1,2 Mrd. Morgen würden dann der Mutterkonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) neben Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) und Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) sowie der US-Baustoffhändler Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) berichten. Für Mittwoch stünden etwa die Zahlen des Düngemittelkonzerns K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) und des Spezialchemieanbieters LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) sowie des IT&Telekomunternehmens Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) an. (13.11.2017/ac/a/m)





