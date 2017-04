Wien (www.aktiencheck.de) - Während viele Autowerte in den USA angesichts schwächerer Absatzzahlen Kursverluste hinnehmen mussten, konnte der Titel von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) um gut 7% zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Europa hätten die Aktien des Agrochemiekonzerns Syngenta (ISIN: CH0011037469, WKN: 580854, Ticker-Symbol: SVJ, SIX Swiss Ex: SYNN, NASDAQ OTC-Symbol: SYENF) um knapp 1% zulegen können. Mit CHF 446 habe der Titel den höchsten Kurs seit Bekanntgabe des Übernahmeofferts durch ChemChina markieren können (der Übernahmepreis liege bei USD 465 plus eine Sonderdividende von CHF 5). Die Zuversicht, dass der Deal noch im zweiten Quartal über die Bühne gehen könnte, scheine zuletzt gestiegen zu sein. U.a. stünden noch Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden der USA sowie der EU-Kommission aus. Letztere werde für den 12. April erwartet, die der USA könnte sogar schon zuvor erfolgen.Was es wiederum bedeuten könne, Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) als Kunden zu verlieren, hätten gestern die Aktien des Halbleiterdesigners Imagination Technologies (ISIN: GB0009303123, WKN: 891510, Ticker-Symbol: IGZ) zu spüren bekommen. Die Papiere hätten am Ende knapp 62% verloren. (04.04.2017/ac/a/m)