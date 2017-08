London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (17.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 17,50 GBP auf 19,50 GBP.Das EBT habe mit 1,81 (Vj.: 0,66) Mrd. GBP in H1 die Analysten-Prognose von 1,45 Mrd. GBP deutlich übertroffen. Das operative Ergebnis im Kerngeschäft habe um 20% auf 2,43 (Vj.: 2,03) Mrd. GBP zugelegt. Alles in allem sei die operative Entwicklung in Hl nach den guten Indikationen im Auftaktquartal noch besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Dabei sei der profitable Wachstumskurs in Asien fortgesetzt worden. Ferner habe das Unternehmen von der Pfund-Schwäche sowie den US-Leitzinsanhebungen profitiert.Um dem schwächelnden Heimatgeschäft Auftrieb zu verleihen, werde Prudential den Vermögensverwalter M&G mit dem britischen und dem europäischen Versicherungsgeschäft zu M&G Prudential zusammenlegen (Kosteneinsparungen: 145 Mio. GBP pro Jahr bis 2022; einmaliger Aufwand: 250 Mio. GBP). Die geplante Zusammenlegung könne durchaus als ein Schritt auf dem Weg zur Trennung des etablierten Geschäfts in Europa von dem Wachstumsgeschäft in Asien und den USA - über die schon häufiger am Markt spekuliert worden sei - gesehen werden. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS: 2017e: 131,64 (alt: 116,35) GBp; EPS 2018e: 155,80 (alt: 147,73) GBp).Börsenplätze Prudential-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Prudential-Aktie:19,90 EUR -2,36% (17.08.2017, 08:10)