Im Blick auf die Börsenentwicklung im Januar gibt es bei den unabhängigen Vermögensverwaltern etwas mehr Optimisten als Pessimisten - so das Ergebnis der aktuellen Umfrage zum Profi-Börsentrend, welche die DAB BNP Paribas monatlich durchführt. Als Optimist outet sich Burkhard Wagner, Vorstand der PARTNERS VermögensManagement AG aus München: "Wir gehen im Januar 2018 von einer flotten Aufwärtsbewegung aus. Die konjunkturellen Fundamentals sind aktuell sehr positiv, die Zinsseite ist unverändert im Griff der Notenbanken und die Alternativen fehlen vollends. Hier wird unseres Erachtens zu Beginn des Jahres ein erhöhter Anlagebedarf bei vielen Anlegern bestehen. Diese Aufwärtsbewegung kann theoretisch bis zum Ende des 13.000-Punkte-Bereichs führen, vielleicht sogar leicht über die Marke von 14.000 Punkten hinaus. Danach rechnen wir allerdings mit Gewinnmitnahmen. Als Anleger sollte man auch die geopolitischen Themen, beispielsweise Nordkorea und Naher Osten, nicht ganz außer Acht lassen. Hier kann es jederzeit zu einem Dämpfer der Anlegerstimmung kommen. Das wünschen wir uns alle nicht, aber derzeit ist keine politische Klärung in Sicht."Für den Profi-Börsentrend befragt die DAB jeden Monat rund 20 unabhängige Vermögensverwalter, die am Depot-Contest teilnehmen, nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte.