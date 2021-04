Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

113,48 EUR +0,41% (14.04.2021, 12:45)



Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

113,44 EUR -0,26% (14.04.2021, 12:09)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

135,11 USD -1,32% (13.04.2021, 22:10)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (14.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Aktie des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Während der breite globale Aktienmarkt nach dem massiven Corona bedingten Einbruch im vergangenen Jahr nicht nur relativ rasch wieder an die Vorkrisenniveaus habe anschließen können, sondern seitdem auch noch von Allzeithoch zu Allzeithoch eile, hinke der Markt für defensive Konsumgüter etwas hinterher. Am breiten Markt habe bisweilen das Prinzip gegolten: je heftiger der Coronaeinbruch, desto stärker die Kurserholung. Die Konsumgüter-Branche sei allgemein für ihren defensiven Charakter bekannt, welcher auch in Pandemiezeiten zum Ausdruck gekommen sei. Es sei daher nicht allzu verwunderlich, dass die Industrie vergleichsweise wenig unter den Restriktionen gelitten habe, gleichzeitig aber auch das Aufwärtspotenzial der Aktienkurse dadurch deutlich geringer ausgeprägt gewesen sei. Dies treffe auch auf die Aktie von Procter & Gamble zu, welche sich praktisch im Gleichschritt mit dem breiten Markt für Konsumgüter bewegt habe.Dank steigender Nachfrage während der Corona-Pandemie habe Procter & Gamble auf ein solides zweites Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 zurückgeblickt. Das Unternehmen aus Cincinnati habe dabei vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Hygiene- und Reinigungsprodukten im Zusammenhang mit der globalen Corona-Pandemie sowie den hohen Absätzen bei Gesundheits-, Rasier- und Stylingprodukten profitiert. Der Nettoumsatz habe mit USD 19,7 Mrd. rund 8% über dem Vorjahreswert gelegen und die Konsenserwartung der Analysten damit leicht übertroffen. Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4% auf USD 3,85 Mrd. gestiegen. Der adjustierte Gewinn pro Aktie habe bei USD 1,64 gelegen, welcher mit einem Plus von 15% in Relation zu 2019 deutlich über der Konsenserwartung (USD 1,51) ausgefallen sei.Der Konzern habe die Schätzung der Spanne des Umsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2021 von bisher 3% bis 4% auf 5% bis 6% gegenüber dem Vorjahr erhöht. Beim Gewinn pro Aktie des abgelaufenen Geschäftsjahres in der Höhe von USD 5,12 sei die Schätzung des Wachstums von 5% bis 8% auf 8% bis 10% angehoben worden. Der Analystenkonsens nehme hier sogar eine noch optimistischere Haltung ein. Während dieser für dieses Jahr von einem Umsatzanstieg von mehr als 6% ausgehe, liege die Erwartungshaltung beim Gewinnwachstum sogar bei mehr als 11%, was Gewinne pro Aktie auf Rekordniveaus implizieren würde. Es sei daher nicht verwunderlich, dass das Unternehmen seinen Ausblick für den Rückkauf eigener Aktien erhöht habe.Die Aktie sei in den letzten Jahren vermehrt durch ihr hohes Bewertungsniveau aufgefallen, welches sich sowohl in den Preis- als auch in den Enterprise-Multiples wiedergespiegelt habe. In der jüngsten Zeit habe jedoch ein gradueller Abbau der Überbewertung einhergehend mit einer Bewegung in Richtung des historischen Median beobachtet werden können. Procter & Gamble erscheine in Anbetracht dessen zwar weiterhin nicht wirklich günstig, der Analyst sehe die Bewertung jedoch als fair an. Vor allem relativ zum breiten Aktienmarkt würden die Multiples attraktiv wirken und auf weiteres Ertragspotenzial schließen lassen.Die Stellung von Procter & Gamble als global agierendes Blue Chip Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und Schleifer sehe das Unternehmen durch die strategische Positionierung in einer guten Ausgangslage und für die Zukunft gerüstet. Das Konjunkturumfeld sollte für den Aktienmarkt im Allgemeinen weiterhin stützend sein, was auch einem vergleichsweise noch akzeptabel gepreisten Unternehmen wie Procter & Gamble zugutekommen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity