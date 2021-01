Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

110,40 EUR +0,22% (20.01.2021, 15:19)



Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

110,76 EUR +0,05% (20.01.2021, 14:55)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

133,60 USD -0,88% (19.01.2021)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (20.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) zu halten.Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble blicke dank steigender Nachfragewährend der Corona-Pandemie auf ein solides zweites Quartal des Geschäftsjahres 2021 zurück. Das Unternehmen aus Cincinnati habe dabei vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Hygiene- und Reinigungsprodukten im Zusammenhangmit der globalen Corona-Pandemie sowie den hohen Absätzen bei Gesundheits-, Rasier- und Stylingprodukten profitiert.Der Nettoumsatz habe mit USD 19,7 Milliarden rund 8% über dem Vorjahreswert gelegen und übertreffe die Konsenserwartung der Analysten damit leicht. Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4% auf USD 3,85 Milliarden gestiegen. Der adjustierte Gewinn pro Aktie liege bei USD 1,64, welcher mit einem Plus von 15% in Relation zu 2019 deutlich über der Konsenserwartung (USD 1,51) ausgefallen sei.Procter & Gamble erhöhe die Schätzung der Spanne des Umsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2021 von bisher 3% bis 4% auf 5% bis 6% gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem Gewinn pro Aktie des abgelaufenen Geschäftsjahres in der Höhe von USD 5,12 werde die Schätzung des Wachstums von 5% bis 8% auf 8% bis 10% angehoben. Das Unternehmen erhöhe seinen Ausblick für den Rückkauf eigener Aktien auf bis zu USD 10 Milliarden und plane Dividenden in der Höhe von rund USD 8 Milliarden auszuschütten. In Summe werde angestrebt, im Geschäftsjahr 2021 etwa USD 18 Milliarden an Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie: