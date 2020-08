Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

114,48 EUR +0,25% (11.08.2020, 15:23)



Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

114,00 EUR +0,35% (11.08.2020, 14:20)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

134,10 USD +0,41% (10.08.2020, 22:10)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (11.08.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Aktienanalyst von Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von 133 USD auf 142 USD.Die Zahlen für das Q4 2019/20 (30.06.; untestiert) hätten sowohl beim Umsatz (berichtet: +4% y/y auf 17,70 Mrd. USD) als auch ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 1,16 (Vj.: 1,10) USD) die Erwartungen durchweg übertreffen können. Im Geschäftsjahr 2019/20 (30.06.) sei zudem auch die Unternehmens-Guidance durchweg übertroffen worden.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 sei vor allem ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: +3% bis +7% (Vj.: 5,12 USD; impliziere: 5,27 bis 5,48 USD; Marktkonsens: 5,23 USD) überzeugend ausgefallen. Für den Konzernumsatz (u.a. organisch: +2% bis +4% y/y) werde zwar ein Anstieg erwartet, der aber hinter dem des Vorjahres (+6% y/y) zurückbleibe. Zudem stelle P&G für 2020/21 rund 8 (2019/20: 7,8) Mrd. USD an Dividenden und 6 bis 8 (2019/20: 7,4) Mrd. USD an Aktienrückkäufen in Aussicht.Lusebrink halte die Unternehmens-Guidance für komfortabel erreichbar. Er erhöhe seine Prognosen für 2020/21 (EPS berichtet/bereinigt: 5,43 (alt: 5,04) USD; DPS: 3,1944 (alt: 3,1600) USD). Für das Geschäftsjahr 2021/22 prognostiziere der Analyst erstmals ein EPS (berichtet/bereinigt) von 5,87 USD sowie ein DPS von 3,3188 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie: