Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

112,94 EUR -0,76% (22.04.2021, 13:34)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

136,85 USD -0,65% (21.04.2021)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (22.04.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Analyst von Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die Zahlen für das dritte Quartal 2020/21 (31.03.) hätten ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 1,26 (Vj.: 1,17) USD) die Analysten-Erwartung (1,20 USD) sowie den Marktkonsens (1,19 USD) übertreffen können. Umsatzseitig (berichtet: +5% y/y auf 18,11 Mrd. USD; organisch: +4% y/y) hätten sie im Rahmen der Erwartungen gelegen. Den Ausblick für 2020/21 habe P&G "nur" bestätigt (u.a. organisches Umsatzwachstum: +5% bis +6% y/y; bereinigtes EPS: +8% bis +10% y/y; Vj.: 5,12 USD), was den erwarteten höheren Kostenbelastungen (Fracht- und Rohstoffkosten) geschuldet sei.Um diese abzufedern, plane P&G ab Mitte September Preiserhöhungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in verschiedenen Produktkategorien (u.a. Babypflege und Damenhygiene) in den USA. Zudem habe P&G die Guidance für Aktienrückkäufe (rund 11 (zuvor: 10) Mrd. USD) für 2020/21 angehoben. Der Analyst hebe seine DPS-Prognosen (2020/21: 3,2419 (alt: 3,1944) USD; 2021/22: 3,5207 (zuvor: 3,3188) USD) an und behalte die übrigen Prognosen bei. P&G sollte zukünftig v.a. von der erwarteten deutlichen Konjunkturerholung in den USA, weiteren Profitabilitätsfortschritten und der stärkeren Fokussierung auf Produktinnovationen profitieren.Auf Basis des DCF-Modells (niedrigeres Beta, aktualisierter Bewertungszeitraum) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 154,00 (alt: 149,00) USD für die P&G-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% sein "kaufen"-Votum. (Analyse vom 22.04.2021)Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:113,02 EUR -0,62% (22.04.2021, 13:47)