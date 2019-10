Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

109,80 EUR -0,90% (23.10.2019, 15:01)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

122,18 USD +2,60% (22.10.2019, 22:02)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (23.10.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Aktienanalyst von Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von 128 USD auf 135 USD.Die Zahlen für das Q1 2019/20 (30.09.) hätten beim Umsatz (berichtet: +7% y/y auf 17,80 Mrd. USD) und ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 1,37 (Vj.: 1,12) USD) die Analystenschätzungen (17,33 Mrd. USD; bzw. 1,23 USD) sowie den Marktkonsens (17,43 Mrd. USD bzw. 1,24 USD) übertroffen. Positiv habe auch das organische Umsatzwachstum überrascht (+7% y/y; Analystenerwartung: +4% y/y). Ein Schwachpunkt bleibe das Segment Grooming. Die Guidance für 2019/20 (30.06.) sei angehoben worden (u.a. organisches Umsatzwachstum: +3% bis +5% (zuvor: +3% bis +4%) y/y; bereinigtes EPS: +5% bis +10% (zuvor: +4% bis +9%) y/y). Zudem würden für 2019/20 weiterhin Dividenden von über 7,5 (2018/19: 7,5) Mrd. USD und Aktienrückkäufe von 6 bis 8 (2018/19: 5) Mrd. USD in Aussicht gestellt.Lusebrink erhöhe seine EPS-Prognosen für 2019/20 (berichtet: 4,91 (alt: 4,82) USD; bereinigt: 4,96 (alt: 4,84) USD) und 2020/21 (berichtet/bereinigt: 5,34 (alt: 5,20) USD). Der Umsatzausblick für 2019/20 zeige seines Erachtens, dass P&G in Q1 2019/20 mit +7% y/y den Höhepunkt beim organischen Umsatzwachstum erreicht habe und sich dies in den Folgequartalen normalisieren dürfte. Zudem würden Belastungsfaktoren (Währungsbelastungen, Anstieg der Rohstoff- und Transportkosten, Handelskonflikte, weltweite Konjunkturabschwächung) sowie ein hoher Wettbewerbsdruck bleiben.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Procter & Gamble-Aktie. (Analyse vom 23.10.2019)Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:109,60 EUR -0,18% (23.10.2019, 15:16)