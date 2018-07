Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (09.07.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der NORD LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie zum Verkauf der Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG).Generell würden Faktoren wie Beschäftigung und Einkommen den Konsum bestimmen. Neben Industrieländern würden die Schwellenländer zunehmend Bedeutung als Absatzmärkte gewinnen. Wichtig für die Dynamik der Konsumgüterkonzerne in den nächsten Quartalen sei, dass Asien offensichtlich nachhaltig auf den Wachstumspfad zurückgeschwenkt sei. So hätten u.a. adidas, LVMH, Nike und L’Oréal teils deutlich zweistellige Zuwächse aus China berichtet, Procter & Gamble (P&G) einstellige. Indien scheine die konjunkturelle Delle nach der Demonetarisierung und der Einführung eines neuen Steuersystems abzuarbeiten und habe ebenfalls teils zweistellige Zuwächse (Unilever, P&G) beschert.Auch in der Türkei hätten die meisten Unternehmen ihren Absatz deutlich ausweiten können. Differenziert sei Russland geblieben. Während P&G zweistellige Zuwächse erzielt habe, habe sich adidas aus unprofitablen Randbereichen zurückgezogen und einen Umsatzrückgang in lokaler Währung um 16% gemeldet. Schwierig sei Brasilien geblieben. Zwar seien von dort teils wieder Zuwächse gemeldet worden, allerdings sei die Vergleichsbasis des Vorjahres sehr niedrig gewesen. Zudem würden mehrere Unternehmen mit einem dort nahezu unbekannten Phänomen rangen: Deflation. Als Folge der Wirtschaftskrise hätten viele Einzelhandelspreise unter dem Vorjahr gelegen. Das Sektorrating bleibe unverändert bei "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der NORD LB, bewertet die Procter & Gamble-Aktie mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel laute 64,00 USD. (Analyse vom 09.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 - Keine vorhanden