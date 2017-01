NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (23.01.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Aktienanalystin von Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG).Die Q2-Zahlen 2016/17 (31.12) hätten beim Umsatz (16,86 (Vj.: 16,92; Analystenerwartung: 16,32; Marktkonsens: 16,79) Mrd. USD) und beim berichteten operativen Ergebnis (3,88 (Vj.: 3,85; Analystenerwartung: 4,01) Mrd. USD) insgesamt im Rahmen der Schätzungen gelegen. Das absatzgetriebene organische Wachstum sei dabei u.a. dank einer starken Entwicklung bei Oral-B erneut besser als erwartet ausgefallen. Das Nettoergebnis (7,88 (Vj.: 3,21; Analystenerwartung: 7,56) Mrd. USD) sei von einem Gewinn aus nicht-fortgeführten Aktivitäten (Verkauf von 41 Schönheitsmarken an Coty) geprägt gewesen. Für 2016/17 (30.06.) habe P&G den berichteten Umsatzausblick gekappt.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Procter & Gamble-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei 94 USD belassen. (Analyse vom 23.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:81,149 EUR -0,16% (23.01.2017, 11:58)