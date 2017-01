NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

87,86 USD +1,03% (24.01.2017, 22:00)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (25.01.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktie: Direkter Long-Einstieg favorisiert! ChartanalyseZwischen Ende 2014 und etwa Mitte 2015 tendierte das Wertpapier von Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von seinen Jahreshochs bei 93,89 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 65,02 US-Dollar abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst an dieser Stelle habe sich eine nachhaltige Stabilisierung eingestellt, die im weiteren Verlauf zunächst in den Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements um 82,87 US-Dollar aufwärts geführt habe. Nach einer zähen Seitwärtsbewegung in der ersten Jahreshälfte 2016 darunter sei wieder Schwung in das Wertpapier gekommen und habe auf ein Jahreshoch 2016 von 90,33 US-Dollar wieder aufwärts geführt. Nur kurz darauf hätten Anleger wieder ihr Geld vom Tisch genommen und die Aktie somit zurück auf das markante 38,2% Fibo-Retracement abwärts geschickt, dort allerdings habe sich das Papier anschließend stabilisiert und die jüngste Konsolidierungsphase mit einem dynamischen "Breakaway Gap" im Freitagshandel aufgelöst. Das deute auf relative Stärke der Marktteilnehmer hin und dürfte nun weitere Kursgewinne sichern.Aufgrund der dynamischen Kurszuwächse aus den vergangen Handelstagen ist ein direkter Long-Einstieg zu favorisieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:81,597 EUR -0,18% (25.01.2017, 15:33)