Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer Eins im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio.



Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. (03.08.2018/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Medienkonzern habe in Q2/2018 eine planmäßige Geschäftsentwicklung aufgewiesen und habe die Marktprognosen abermals erfüllen können. Der Ausblick für 2018 sei trotz gegensätzlicher Marktbefürchtungen bestätigt worden. Mehr Beachtung hätten hingegen die Ausführungen des neuen Vorstandsvorsitzenden Max Conze erlangt, der seine ambitionierten Entwicklungsabsichten für den Medienkonzern bereits angedeutet habe. Einzelheiten über die detaillierte Konzernstrategie würden aktuell erarbeitet und sollten am CMD Ende November vorgestellt werden.Angesichts des niedrigen Bewertungsniveaus, der hohen Dividendenrendite und der angestrebten Wachtumsambitionen sieht Holger Fechner, Analyst der NORD LB, unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten eine gute Einstiegsgelegenheit bei dem Titel. Entsprechend rate er wieder zum Kauf der ProSiebenSat.1-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 30,00 auf EUR 28,00 gesenkt. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:22,53 EUR +1,40% (03.08.2018, 17:11)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:22,47 EUR +0,54% (03.08.2018, 17:26)