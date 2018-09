Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (19.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel gehe am Mittwoch auf Talfahrt und verliere mehr als vier Prozent. Das sei auf eine Kurszielsenkung durch die Schweizer UBS zurückzuführen. Nach der zwischenzeitlichen Stabilisierung auf niedrigem Niveau rücke somit das bisherige Jahrestief bei 21,12 Euro wieder ins Visier.Zwar bemühe sich Max Conze in seiner Rolle als neuer Vorstandschef, die Abhängigkeit vom Werbegeschäft zu senken und wolle im nächsten Jahr eine neue Streaming-Plattform an den Start bringen, wirklich überzeugen können hätten diese Maßnahmen allerdings noch nicht.DER AKTIONÄR bleibe zunächst vorsichtig und beobachte die weitere Entwicklung von der Seitenlinie aus. (Analyse vom 19.09.2018)