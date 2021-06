Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienhauses ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 nehme wieder deutlich mehr Geld mit Werbung ein. Im April hätten die Werbeerlöse um gut 40 Prozent, im Mai sogar um 60 Prozent über dem Vorjahr gelegen und damit "auf dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie", habe Vorstandssprecher Rainer Beaujean am Dienstag auf der Online-Hauptversammlung gesagt. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern mindestens 4,25 Milliarden Euro und damit fünf Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr sowie ein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis von mindestens 750 Millionen Euro.Einer möglichen Fusion mit dem italienischen Fernsehkonzern Mediaset habe Beaujean erneut eine klare Absage erteilt. "Unsere eigene Strategie ist klar - und sie bedarf keiner Hilfe von außen", habe er gesagt. Es sei "fraglich, wie ein Zusammenschluss mit einem traditionellen Medienunternehmen, national oder international, zu diesen Zielen beitragen könnte". Mit digitalen Geschäftsmodellen, zu denen auch Beteiligungen an Datingportalen wie Parship, Online-Shops wie Flaconi oder Plattformen wie Verivox gehörten, "orientieren wir uns heute an Digitalkonzernen statt an TV-Sendern".Die Mailänder Mediaset-TV-Gruppe werde von der Familie des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gelenkt, sei mit gut zwölf Prozent der Anteile größter ProSiebenSat.1-Aktionär und wolle eine europäische Medienholding aufbauen. Beaujean habe betont, der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 habe sich seit einem Jahr deutlich besser entwickelt als der "von reinen Medienunternehmen wie ITV, Mediaset, TF1 und RTL" und "insbesondere seit Anfang dieses Jahres auch besser als die Aktien von Google, Facebook und Amazon". Die Strategie, lokale Unterhaltungsformate über Fernsehen und Online-Plattformen auszustrahlen und mit Werbung für eigene Internet-Shops zu verzahnen, sei richtig.Die Aktie von ProSiebenSat.1 könne am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Um die Mittagszeit notiere das Papier gut zwei Prozent im Plus bei 18,91 Euro. Damit sei der Aktie der Sprung über die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrendkanals gelungen. Nun sei es wichtig, dass Anschlusskäufe folgen würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link