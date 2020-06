Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,185 EUR -0,92% (18.06.2020, 11:56)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (18.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Wieder Übernahmespekulationen - AktienanalyseDie Corona-Krise hat ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) voll erwischt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im April und Mai seien die TV-Werbeeinnahmen um rund 40 Prozent eingebrochen, habe der neue Chef des Fernsehkonzerns, Rainer Beaujean, auf der virtuellen Hauptversammlung gesagt. "Für Juni erwarten wir jetzt auch keine dramatische Besserung." Eigentlich keine guten Nachrichten. Die Börse habe es dennoch relativ gelassen genommen. Dass im Fernsehgeschäft der Münchener der Wurm drin sei, sei schließlich kein Geheimnis.Die DZ BANK habe den fairen Wert für die Aktie nach den Aussagen zur Entwicklung der Werbeeinnahmen sogar von 13,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Das Werbegeschäft des Fernsehkonzerns sei zwar weiter unter Druck, so der zuständige Analyst. Allerdings hätten große Werbekunden in diesem Jahr die Buchungen nicht gestrichen, sondern verschoben. Insofern gebe es Hoffnung auf eine Belebung im zweiten Halbjahr. Davon abgesehen - und das sei wohl der wahre Grund für die Kurszielerhöhung - sei die Branche im Umbruch und ProSiebenSat.1 könnte zum Übernahmeziel werden.Dass die Vermutung nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt ein Blick auf die jüngsten Stimmrechtsmitteilungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Neben Mediaset - mit 24,2 Prozent größter Anteilseigner des Konzerns - und dem Investor CMI um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky, der inzwischen zwölf Prozent an dem Münchener Konzern halte, sei seit kurzem auch der US-Investor KKR bei ProSiebenSat.1 wieder mit an Bord - mit 4,49 Prozent. Auch der Vermögensverwalter Blackrock halte direkt 3,02 und insgesamt 4,26 Prozent an ProSiebenSat.1. (Ausgabe 24/2020)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,18 EUR -0,29% (18.06.2020, 11:42)