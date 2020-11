Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,745 EUR +7,67% (05.11.2020, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,81 EUR +8,97% (05.11.2020, 09:40)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (05.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1 habe im dritten Quartal von der Rückkehr seiner Werbekunden profitiert und sei in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (adjusted EBITDA) sei in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 149 Millionen Euro gestiegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Umsatz sei um ein Prozent auf 921 Millionen Euro gesunken. Damit habe das Unternehmen besser als erwartet abgeschnitten. Der Gewinn habe sich auf 69 Millionen Euro verdoppelt."Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entwicklung im dritten Quartal", so Finanzchef und Vorstandssprecher Rainer Beaujean. Die Pharma- und die Autoindustrie gäben wieder mehr Geld für TV-Werbung aus. Die Werbeerlöse seien nur noch sechs Prozent unter dem Vorquartal. Die Online-Drogerie Flaconi laufe sehr gut und gleiche die Rückgänge beim Portal Billiger-Mietwagen.de aus. "Gleichzeitig greift unser striktes Kostenmanagement."Nach der Übernahme des US-Dating-Portals Meet Group sei das Unternehmen erstmals konsolidiert worden und mit den Partnervermittlungen Parship und eharmony in einer eigenen, rasch wachsenden Sparte gebündelt. Auf der anderen Seite verschaffe sich ProSiebenSat.1 Geld mit dem Verkauf von Beteiligungen wie myLoc oder der Online-Apotheke Windstar Medical, die nicht mehr zum Kerngeschäft gezählt würden.Für das Gesamtjahr rechne ProSiebenSat.1 jetzt mit einem Konzernumsatz zwischen 3,85 und 3,95 Milliarden Euro nach 4,13 Milliarden im Vorjahr und einem bereinigten Betriebsgewinn von 600 bis 650 Millionen Euro nach 872 Millionen im Vorjahr. Voraussetzung sei allerdings, dass das Umfeld stabil bleibe und es keine neuen Einschränkungen gebe. Von Bloomberg befragte Experten hätten bisher einen Umsatz von 3,9 Milliarden sowie ein operatives Ergebnis von etwas mehr als 600 Millionen Euro auf dem Zettel.Die ProSiebenSat.1-Aktie befindet sich auf der Watchlist des "Aktionär", so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.