Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (05.06.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Der italienische Medienkonzern Mediaset habe überraschend 9,6% der Anteile von ProSiebenSat.1 erworben. Aktuell sei die Beteiligung an dem deutschen Fernseh- und Internetkonzern rund 334 Mio. Euro wert. Der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 sei am vergangenen Mittwoch (29.05.) nach der Ankündigung in der Spitze um knapp 9% gestiegen. Seitdem sei der Kurs aber wieder zurückgekommen und notiere wieder auf dem Niveau vor dem Einstieg von Mediaset. Der Vorstandsvorsitzende von Mediaset, Pier Silvio Berlusconi (Sohn des Mediaset-Gründers und ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi), habe von einem freundlichen Erwerb und einer "langfristigen Entscheidung, die darauf abziele, Wertschöpfung mit einer zunehmend internationalen Ausrichtung zu schaffen" gesprochen.Aus Sicht des Analysten habe Mediaset den niedrigen Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie genutzt, um seinen Einfluss im europäischen Fernseh- und Mediengeschäft auszubauen. Eine Aufstockung der Beteiligung halte er daher für denkbar, eine Fusion mit ProSiebenSat.1 aber für sehr unwahrscheinlich, da diese strategisch für beide Seiten keinen Sinn ergeben würde. Die Beteiligung sei somit zunächst als reines Investment zu sehen, auch da es bisher keine Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gegeben habe.Bei einem unveränderten Kursziel von 16,30 Euro bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:15,01 EUR +0,87% (05.06.2019, 11:45)