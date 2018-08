ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (30.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Kurserholung setzt sich fort - AktienanalyseSeit dem 1. Juni ist Maximilian Conze neuer CEO von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Als ehemaliger Manager bei Dyson und beim Kosmetikkonzern Procter & Gamble kenne sich Conze mit Marketing, E-Commerce und Konkurrenten wie Amazon gut aus. Im Mediengeschäft sei er jedoch ein Neuling. Conze sei für Überraschungen gut: Um die Wünsche und Gewohnheiten von Zuschauern zu verstehen, habe er im Mai Familien und Paare zuhause besucht. Auf einem unerwarteten Kurzauftritt auf der Hauptversammlung Mitte Mai habe er seine Strategie für den Medienkonzern skizziert: Nicht E-Commerce, sondern Unterhaltung sei und bleibe das Kerngeschäft. Er wolle die Zuschauer begeistern und überraschen. "Wir müssen mutiger werden, wir brauchen Leidenschaft", so Conze. Kurz nach seinem Antritt, Ende Juni, habe er für knapp 1,5 Mio. Euro ProSiebenSat.1-Aktien gekauft. Anfang August habe der Manager zu Kursen von knapp unter 23 Euro nochmals Papiere im Wert von mehr als einer Mio. Euro nachgelegt.Thomas Braun, Portfoliomanager der Classic Funds des Schweizer Fondsverwalter BWM, halte die Aktie für deutlich unterbewertet: "ProSiebenSat.1 Media hat ein grundsolides Geschäftsmodell, welches bereits einen Wert von 40 Euro rechtfertigt. Zudem sehen wir für den neuen CEO zahlreiche Möglichkeiten, weiteren Wert zu kreieren." Der niedrige Aktienkurs biete außerdem die Chance zum Rückkauf eigener Aktien, die wiederum als Tauschmittel für Akquisitionen und Kooperationen genutzt werden könnten. Dies würde auch dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren in die Aktie zu stärken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:22,60 EUR -2,12% (30.08.2018, 15:57)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:22,61 EUR -1,99% (30.08.2018, 15:50)