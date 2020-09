Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,87 EUR +0,18% (16.09.2020, 13:28)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (16.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Shortseller Kontiki Capital Management (HK) Limited erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG signifikant:Die Leerverkäufer von Kontiki Capital Management (HK) Limited bauen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiter aus.Die Finanzprofis von Kontiki Capital Management (HK) Limited mit Sitz in Hongkong haben am 15.09.2020 ihre Short-Position in den ProSiebenSat.1-Aktien von 0,86% auf 0,94% angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG:1,67% BlackRock Investment Management (UK) Limited (14.05.2020)0,94% Kontiki Capital Management (HK) Limited (15.09.2020)0,68% Luxor Capital Group, LP (21.08.2020)0,50% Citadel Europe LLP (19.08.2020)0,50% Gladstone Capital Management LLP (01.09.2020)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,87 EUR +0,56% (16.09.2020, 13:30)