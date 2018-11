Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Hier ist der Boden wohl noch nicht erreicht - Kein Kauf! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ab.Die ProSiebenSat.1 Media AG habe die Prognose sowie die Dividende gekürzt. Der Aktienprofi verweise darauf, dass ProSiebenSat.1 immer wieder mit den Werbeeinnahmen im TV-Geschäft kämpfe. Hinzu komme, dass man sich von einigen Beteiligungen getrennt habe. Der Aktienexperte spreche von einem sehr schwierigen Markt, in dem die ProSiebenSat.1 Media AG funktioniere und das werde sich bald auch nicht ändern. Deswegen sei es folgerichtig, dass ProSiebenSat.1 Media immer wieder warnen müsse.Auch wenn die ProSiebenSat.1-Aktie noch mal 10 oder 20% fällt, würde sie Alfred Maydorn immer noch nicht kaufen, denn er weißt nicht, wo der Boden erreicht ist, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2018)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:17,6899 EUR -14,29% (08.11.2018, 15:48)