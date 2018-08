Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

22,53 EUR -0,44% (31.08.2018, 09:31)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (31.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Bedingt durch Entkonsolidierungen im Travel-Portfolio sowie negative Währungseffekte habe ProSiebenSat.1 im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatzrückgang von 4,2% auf 1,8 Mrd. EUR verzeichnet. Auf vergleichbarer Basis habe der Umsatz auf Vorjahresniveau gelegen. Positive Margeneffekte bei den Werbeeinnahmen, Steigerungen im ertragsstarken Distributionsgeschäft sowie ein effizientes Kostenmanagement im Entertainmentsegment hätten neben positiven Ergebniseffekten des neuen IFRS 16-Standards dazu beigetragen, dass die EBITDA-Marge (bereinigt) im ersten Halbjahr von 24,5% auf 25,6% habe gesteigert werden können. Das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis habe 230 Mio. EUR nach 233 Mio. EUR im Vorjahr betragen.Für das Gesamtjahr gehe das Unternehmen weiterhin von einer Umsatzsteigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus, wobei die Prognose ganzjährige Umsatzbeiträge der noch zu entkonsolidierten Gesellschaften beinhalte. Die adjustierte EBITDA-Marge solle im mittleren 20%-Bereich liegen. Durch die abweichende Saisonalität der Programmkosten erwarte das Unternehmen ein relativ schwaches drittes Quartal. Das vierte Quartal, auf das traditionell rund 40% des Jahresergebnisses entfalle, sollte nach Unternehmensangaben allerdings für einen ausgleichenden positiven Ergebniseffekt sorgen.Grünes Licht vom Kartellamt habe der Konzern mittlerweile für den gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery geplanten Auf- bzw. Ausbau einer Streaming-Plattform erhalten. Die Plattform solle in der ersten Jahreshälfte 2019 an den Start gehen und in den ersten zwei Jahren zehn Millionen Nutzer gewinnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link