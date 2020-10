Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

11,705 EUR +0,64% (08.10.2020, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

11,72 EUR +0,82% (08.10.2020, 10:21)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) um hohe Kosten bei Widerruf von Verträgen der Partnervermittlung Parship Group könne den Unterföhringer Medienkonzern teuer zu stehen kommen. ProSiebenSat.1 dürfe erbrachte Leistungen während der Widerrufsfrist von 14 Tagen nur zeitanteilig in Rechnung stellen und nicht den Großteil des Preises für ein Jahresabo verlangen. Der EuGH in Luxemburg habe zugunsten einer deutschen Verbraucherin entschieden. Die Parship Group gehöre zu ProSiebenSat.1 und dem US-Finanzinvestor General Atlantic und zähle zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum.Die wirtschaftlichen Folgen für ProSiebenSat.1 würden überschaubar bleiben. Wichtig sei, dass nun die Unklarheit wegen dem Umgang mit Widerruf bei den Parship-Dienstleistungen beseitigt sei. Die ProSiebenSat.1-Aktie befinde sich seit einigen Wochen im Aufwärtstrend; nächste Hürde auf dem Weg nach oben sei nun das Juni-Hoch bei 12,64 Euro. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Neueinsteiger sollten den Sprung über das Juni-Hoch abwarten, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 00.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: