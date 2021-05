Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,625 EUR +0,37% (17.05.2021, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,61 EUR -0,54% (17.05.2021, 15:32)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter:innen. (17.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Dank der Übernahme des US-amerikanischen Online-Dating-Unternehmens The Meet Group im September 2020 habe der Umsatz entgegen den Analystenprognosen in Q1/2021 um 1% (organisch: -3%) y/y zulegen können. Das bereinigte EBITDA sei jedoch stärker als von uns erwartet um 9% y/y zurückgegangen.Konzernchef Beaujean habe bei Vorlage der Q1-Zahlen gesagt, dass er im Werbegeschäft in Q2 eine deutliche Verbesserung erwarte. Bereits im April habe ProSiebenSat.1 laut eigenen Aussagen einen Anstieg der Werbeerlöse (DACH-Region) um rund 40% (Q1/2021: -16%) y/y verbuchen können. Noch optimistischer sehe Beaujean die Entwicklung im Mai. Hier solle der Anstieg relativ gesehen noch stärker als im April ausfallen. Jedoch würden hierbei auch Basiseffekte mit hineinspielen. ProSiebenSat.1 habe trotzdem den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr beim Umsatz und bereinigten EBITDA leicht erhöht.Jost habe seine EPS-Prognosen für 2021 gesenkt (berichtet: 1,11 (alt: 1,18) Euro; bereinigt: 1,24 (alt: 1,32) Euro). Für 2022 habe er seine EPS-Prognosen hingegen beibehalten (berichtet und bereinigt: jeweils 1,40 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: