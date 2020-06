Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

11,65 EUR -4,43% (10.06.2020, 14:40)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von eToro:Die Zahlen des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) fielen bereits enttäuschend aus, so Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.Die Corona-Krise habe das Unternehmen weiterhin fest im Griff, doch auf der heutigen Hauptversammlung habe es zumindest einen Lichtblick gegeben.Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie würden ProSiebenSat.1 immer noch sehr hart treffen. Vorstandschef Rainer Beaujean habe auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung keine Fortschritte beim operativen Geschäft in Aussicht stellen können. Für Juni werde eine ähnliche Entwicklung wie in den beiden Vormonaten erwartet."ProSiebenSat.1 bleibt in der Krise vorsichtig und fokussiert sich auf seine Stärken im Fernseh- und Unterhaltungsbereich", meine Austinat. Daher solle es auch erst ab 2022 eine Neustrukturierung geben.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:11,655 EUR -4,07% (10.06.2020, 14:25)