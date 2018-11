Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.11.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Senior Investment Analyst von der LBBW:Achim Wittmann, Senior Investment Analyst der LBBW, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 31 EUR sowie das Rating "kaufen" für die Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter Beobachtung.Im Rahmen der Berichterstattung zum dritten Quartal habe ProSiebenSat.1 seinen Jahresausblick angepasst. Das Unternehmen gehe nun von einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. Zuvor sei ein Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert worden. Hintergrund sei eine Reihe von Entkonsolidierungen, die bis zum Ende des dritten Quartals erfolgt seien. Doch auch auf bereinigter Basis seien die Erwartungen von einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich auf ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgenommen worden. Im Quartalsbericht sei dabei von einem "moderateren" organischen Wachstum die Rede.Darüber hinaus drohe dem Unternehmen noch im Jahr 2018 eine einmalige Ergebnisbelastung von bis zu 400 Mio. EUR aus den derzeit laufenden Verhandlungen über Programmlizenzen in den USA. Die mittelfristigen Finanzziele des Konzerns seien bestätigt worden. Für das Jahr 2019 gehe ProSiebenSat.1demnach weiterhin von einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Dabei werde die Profitabilität im nächsten Jahr, dem Ausblick gemäß, von geplanten aufwandswirksamen Investitionen im Entertainment-Segment negativ beeinflusst. Mittelfristig verspreche sich das Unternehmen dadurch allerdings eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und mithin eine Beschleunigung des Umsatz- und Ergebniswachstums.Die für Investitionen in organisches und anorganisches Wachstum zur Verfügung stehenden Mittel wolle der Konzern durch eine Verringerung seiner Ausschüttungsquote erhöhen. So sollten bereits mit dem Jahr 2018 statt zuvor 80% bis 90% des bereinigten Konzernjahresüberschusses nun 50% als Dividende ausgeschüttet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:17,75 EUR -14,00% (08.11.2018, 17:35)