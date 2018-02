Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

31,61 EUR +1,44% (22.02.2018, 12:08)



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

31,72 EUR +1,86% (22.02.2018, 11:55)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (22.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie der ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiterhin einsteigen.Wie ProSiebenSat.1 Media mitgeteilt habe, übernehme der US-Investor General Atlantic 25,1% der Anteile an der Online- und E-Commerce-Sparte NuCom, deren Wert dabei auf 1,8 Mrd. Euro veranschlagt worden sei. Neben frischem Kapital bringe die Beteiligungsgesellschaft jede Menge Expertise mit. Das Unternehmen sei unter anderem an AirBnB, Uber und Weibo beteiligt. Der scheidende ProSiebenSat.1-Chef, Thomas Ebeling, habe den Einstieg als "Startschuss für den Portfolioausbau sowie die weitere Beschleunigung des Wachstums in diesem Bereich" bezeichnet.Ferner werde zum 1. Juni Max Conze den Vorstandsvorsitz übernehmen. Zuvor habe er den britischen Technologie-Konzern Dyson geleitet. Da Ebeling nach neun Jahren als CEO vorzeitig gehe, werde Vorstandsmitglied Conrad Albert das Unternehmen bis Conzes Amtsantritt übergangsweise leiten.Der Konzern habe das abgelaufene Geschäftsjahr etwas besser als erwartet abgeschlossen. Dank des gut laufenden Digitalgeschäfts habe man mit 471 Mio. Euro unter dem Strich 6% mehr als noch ein Jahr zuvor verdient. Auch beim Umsatz, der um 7% auf 4,1 Mrd. Euro gestiegen sei, habe das Unternehmen seine Prognose erfüllt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei ferner um 3% auf 1,05 Mrd. Euro geklettert. Zuvor habe der Vorstand die Prognose im vergangenen Herbst gesenkt.Investoren könnten sich auf ein leichtes Plus bei der Dividende freuen. Nach 1,90 Euro im Vorjahr sollte die Ausschüttung in diesem Jahr bei 1,93 Euro liegen. Die Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 80 bis 90% sei bestätigt worden. Im laufenden Geschäftsjahr peile ProSieben weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an, nenne jedoch keine konkreten Zahlen.Die Comeback-Spekulation bei der ProSiebenSat.1-Aktie läuft zwar bereits, Anleger können aber weiterhin einsteigen, so Nikolas Kessler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: