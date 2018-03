ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (01.03.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Schwache Zahlen des britischen Werbekonzerns WPP würden am Donnerstag in der Medienbranche für Wirbel gesorgt. Die ProSiebenSat.1-Aktie sei im Zuge dessen in alte Muster zurückgefallen und habe deutlich nachgegeben. Zwar habe Ex-Vorstandschef Thomas Ebeling bei seinem Abgang in der vergangenen Woche noch verkündet, dass der Unterföhringer Medienkonzern mittlerweile 51% des Umsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts verdiene, dennoch würden nun wieder Sorgen um das wichtige Segment hochkommen. Im November habe ProSiebenSat.1 deswegen die Prognose senken müssen, was den Aktienkurs auf ein Mehrjahrestief gedrückt habe.Für die jüngste Kurserholung sei das ein herber Dämpfer. Das zuletzt wieder deutlich aufgehellte Chartbild drohe sich nun wieder einzutrüben. Noch sei der kurzfristige Aufwärtstrend intakt und die 200-Tage-Linie nicht unterschritten. Unsere Comeback-Wette laufe weiter, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:31,61 EUR -2,86% (01.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:31,30 EUR -3,69% (01.03.2018, 21:48)