ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (03.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Gute Handelsgelegenheiten auf der Oberseite - ChartanalyseWertpapiere des Medienkonzerns ProSiebenSat1.Media (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) haben sich trotz eines verlustreichen Börsenstarts in 2018 in die DAX-Gewinnerliste einreihen können und trotzten dem kurzfristigen Abwärtstrend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der mittelfristige Abwärtstrend bestehend seit dem Verlaufshoch aus November 2015 bei 50,95 Euro habe die Kursnotierungen auf eine äußerst wichtige Horizontalunterstützung aus 2010 um 25,11 Euro abwärts gedrückt, wo sich zuletzt eine merkliche Stabilisierung eingestellt habe. Seit September würden Händler offenbar an einer Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation basteln. Sollte sich diese in den kommenden Wochen tatsächlich weiter herauskristallisieren, so könnte die Aktie von ProSiebenSat1.Media einen glänzenden Jahresstart hinlegen und biete gleichermaßen gute Handelsgelegenheiten auf der Oberseite.Zwischen der Horizontalunterstützung von 27,30 sowie dem Widerstand 30,55 Euro sei das Wertpapier von ProSiebenSat1.Media zunächst als neutral einzustufen. Ein Wochenschlusskurs oberhalb der oberen Hürden dürfte jedoch zu einer regelkonformen Auflösung der potenziellen SKS-Formation führen und weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 31,97 Euro freisetzen. Rechnerisch könnte der Wert in den kommenden Wochen sogar noch an 34,55 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.01.2018)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:29,09 EUR +0,31% (03.01.2018, 09:22)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:29,12 EUR +0,18% (03.01.2018, 09:34)