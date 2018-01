Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

30,16 EUR +2,65% (15.01.2018, 12:31)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (15.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Wertpapier starte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche. Es sei Spitzenreiter im DAX. Sei das das erhoffte Comeback?Die Titel europäischer Medienunternehmen seien zu Wochenauftakt gesucht. Der Branchenindex STOXX Europe 600 Media könne um 0,6% zulegen, während der breitere STOXX 600 rund 0,1 Prozent verliere. Als Grund für das wachsende Interesse hätten Experten auf die in der Vorwoche angekündigten Änderungen im Algorithmus von Facebook verwiesen. Beiträge von Freunden und Gruppen sollten im Newsfeed wieder einen höheren Stellenwert bekommen als Inhalte von Marken und Medien. Wer nach wie vor prominent auf Facebook werben wolle, werde dafür wohl mehr bezahlen müssen, meine Liberum-Analyst Ian Whittaker. Von dieser Entwicklung profitieren könnten klassische Medienunternehmen, weil TV-Werbung so wieder an Attraktivität gewinne.Trotz sinkender Tendenz erwirtschafte ProSiebenSat.1 aktuell noch rund die Hälfte des Konzernumsatzes mit dem Werbegeschäft - entsprechend dünnhäutig hätten die Aktionäre im letzten Jahr auf die schwache Entwicklung in diesem Bereich reagiert: Nach mehreren Prognose-Senkungen habe das Papier im letzten Jahr rund ein Fünftel an Wert verloren und sei im November bei 24,50 Euro auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Jahren gesunken.Die Comeback-Wette läuft zwar bereits seit einigen Wochen, der Einstieg ist aber weiterhin möglich, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen ProSiebenSat.1-Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2018)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:30,10 EUR +2,10% (15.01.2018, 12:15)