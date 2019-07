XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (15.07.2019/ac/a/n)





Seattle (www.aktiencheck.de) - Prime-Day bei Amazon - Statement von Amazon.com - AktiennewsBezug nehmend auf die Pressemeldung von ver.di vom 15. Juli 2019 veröffentlicht der Online-Händler Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) sein Statement:"Am 15. + 16. Juli feiert Amazon den diesjährigen Prime Day mit über einer Million Angebote für Prime Mitglieder weltweit. In den Amazon Logistikzentren weltweit und in Deutschland sorgen unsere hoch geschätzten Teams wie an jedem anderen Tag dafür, die Kundenbestellungen rechtzeitig zu bearbeiten. In unseren Logistikzentren ist der Prime Day ein wirklich aufregender Tag. Jeder, der daran beteiligt ist, spürt den Zusammenhalt der Teams und den Willen, die Kunden zu begeistern.Amazon bietet ein kollegiales Umfeld und attraktive Löhne. Wir sind ein fairer Arbeitgeber, der den offenen Dialog zu seinen Mitarbeitern pflegt und sich kümmert.Die Streikaufrufe in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz sowie an den beiden Standorten in Bad Hersfeld haben keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens, denn die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal. Lediglich ein kleiner Teil der Belegschaft beteiligt sich am Streikaufruf. Amazon beweist jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann.