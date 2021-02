"Power to the Players": GameStop - Anzeichen für eine Blase?

Erstens gebe es Anzeichen dafür, dass Hedgefonds in den letzten Tagen ihr Bruttoengagement am Markt reduziert hätten (De-Grossing). Angesichts der gestiegenen Volatilität sei dies zwar nicht überraschend, doch die Zahl der Aktien, die von Privatanleger-Volatilität betroffen seien, könnte größer sein als bisher angenommen - darauf deute das Handelsvolumen einiger weniger Aktien wie GameStop hin (die Mittwoch letzter Woche ein höheres Handelsvolumen als Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) verzeichnet habe). Das würde eine umfassende Änderung des Risikomanagementansatzes rechtfertigen. Trotz allem dürfte die Zurückhaltung der Hedgefonds jedoch nur ein kurzfristiger Faktor sein.



Zweitens sei mit regulatorischen Schritten in irgendeiner Form zu rechnen, weil manche Beobachter der Meinung seien, dass die jüngsten Aktivitäten Marktmanipulationen darstellen könnten. Da die Aktivitäten dezentral geplant und umgesetzt worden seien, dürfte eine Manipulation allerdings schwer zu beweisen sein. Mögliche regulatorische Schritte wären Margin-Limits und Beschränkungen des Zugangs zu Optionen. Einschränkungen bei Leerverkäufen hingegen könnten mittelfristig kontraproduktiv wirken und einer Blase Vorschub leisten.



Drittens sei die verstärkte Beteiligung von Privatanlegern an den Aktienmärkten ein typischer Nebeneffekt von Bullenmärkten - insbesondere von Bullenmärkten, die in Blasen überschießen würden. Aus heutiger Sicht sei die verstärkte Beteiligung von Kleinanlegern positiv für die Märkte. Bislang scheint nur ein Teil dieser Gruppe involviert zu sein, während die traditionellen Private-Banking- und Vermögenskunden noch keine nennenswerten Beträge in Aktien umgeschichtet zu haben scheinen, so die Experten von LGIM. Es bleibe also noch Potenzial für die verstärkte Beteiligung von Privatanlegern. (04.02.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - "Power to the Players" oder auf Deutsch "die Macht den Spielern" ist der Slogan der Kleinaktionäre in der Auseinandersetzung um GameStop (ISIN US36467W1099/ WKN A0HGDX), so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM).Für die betroffenen Hedgefonds und Aktionäre von GameStop seien die Vorgänge hochrelevant, für den breiten Aktienmarkt bislang eher nicht. Doch das könnte sich ändern, sage Emiel van den Heiligenberg, Leiter von Asset Allocation bei LGIM. Er sehe drei Wege, wie die Bewegung für den Gesamtmarkt wichtig werden könnte.