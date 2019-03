Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

65,25 SEK -0,91% (26.03.2019, 11:28)



SE0006425815



A14TK6



27W



PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (26.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die PowerCell-Aktie habe nach der fulminanten Rallye kräftig Luft abgelassen. Umso impulsiver sei aber auch wieder die Gegenbewegung ausgefallen: Gestern sei die PowerCell Sweden-Aktie an der Heimatbörse in Stockholm um satte 17,2% auf 68,85 SEK (Schwedische Kronen) gestiegen. Für die Aufwärtsbewegung hätten wilde Gerüchte aus China gesorgt.Vor Kurzem habe Grove Hydrogen Automotive erste Fotos von einem neuen Brennstoffzellen-SUV gezeigt. Dieser solle mit einer H2-Tankfüllung über 1.000 Reichweite schaffen. Am 16. April plane das Unternehmen die Präsentation des Fahrzeuges auf der Shanghai Motorshow. Woher stamme das Herz des Fahrzeuges, die Brennstoffzelle? PowerCell halte sich in der Regel bedeckt, wer zur Kundschaft gehöre. Spannend jedoch: Ende Januar 2018 hätten die Schweden einen Auftrag vom chinesischen Wuhan Qingyang Energy Research Institute im Gegenwert von 6,5 Mio. Kronen (ca. 620.000 Euro) erhalten.Das Momentum bei der PowerCell-Aktie liege klar auf der Seite der Bullen. Der langfristigen Trends seien klar intakt, die Story auch. Investierte Anleger könnten an den spekulativen Papieren festhalten und die Position mit einem Stopp bei 4,70 Euro absichern, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: