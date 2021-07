Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

22,03 EUR -0,77% (02.07.2021, 12:08)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

223,90 SEK -0,66% (02.07.2021, 12:03)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (02.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell profitiere momentan von der aktuellen Aufhellung im Wasserstoff-Sektor. Der Titel habe nun eine wichtige Marke überschritten, womit sich das Chartbild deutlich verbessere. Dadurch würden sich jetzt interessante Chancen für Trader ergeben.Der Jahresstart sei weniger gut für PowerCell verlaufen, ähnlich wie bei vielen anderen Titel im Sektor. Die Aktie habe vom Hoch bei 454 SEK Ende Januar in der Spitze bis zu 60 Prozent an Wert verloren. Am 11. Mai habe der Preis ein Mehrmonatstief bei 169 Schwedischen Kronen (SEK) erreicht. Von diesem Punkt aus habe eine Erholung eingesetzt und die Aktie habe bisher um 32 Prozent zugelegt.Mit dem kraftvollen Ausbruch am Dienstag über den Widerstand bei 213 SEK sei ein technisches Kaufsignal ausgelöst worden und der Preis habe ein neues Mehrwochenhoch bei 232 SEK erreicht. Seit Mittwoch habe der Wert um fünf Prozent zurückgesetzt.Die Aktie von PowerCell erhole sich weiter. Die aktuelle leichte Schwäche können Trader für einen kurzfristige Chance nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Als Kursziel werde die 300-SEK-Marke (30 Euro) anvisiert. Der Stopp werde unter das Tief bei 180 SEK (18 Euro) platziert. (Analyse vom 02.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link