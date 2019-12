Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (02.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wasserstoff-Hot-Stocks würden bereits fliegen - doch die verstärkte Förderung der Brennstoffzelle sei noch Zukunftsmusik. Jetzt habe sich jedoch in einem neuen Interview Wirtschaftsminister Peter Altmaier geäußert. Gegenüber dem Handelsblatt habe er gesagt, dass der für dieses Jahr geplante Entwurf einer Wasserstoffstrategie "zügig" in die Ressortabstimmung gehen solle. Man wolle etwa die industrielle Erzeugung von grünem Wasserstoff vorantreiben.Viel von dem, was in Deutschland entwickelt werde, würde am Ende in sonnen- und windreichen Regionen, wo sich grüner Wasserstoff mittels Strom aus erneuerbaren Energien kostengünstig herstellen lasse, zum Einsatz kommen.Grundsätzlich stelle der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft eine Herausforderung dar, die eine ähnliche Größenordnung habe wie die Energiewende. Altmaier weiter: "Ich will, dass das Wasserstoffthema fliegt, und zwar auch im wörtlichen Sinne. Synthetische Kraftstoffe, die auf Basis von grünem Wasserstoff hergestellt werden, eröffnen die Möglichkeit für klimaneutrales Fliegen."Dr. Thomas Schiller von Deloitte habe dem "Aktionär" gesagt: "Die Brennstoffzelle ( ) hat durchaus Chancen. Nicht nur in U-Booten, sondern auch für LKW oder PKW."Mit der Empfehlung PowerCell hätten Kunden 250 Prozent Gewinn erzielt. Plug Power (+80%) und Ballard Power (+40%) würden sich im Depot 2030 befinden. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link