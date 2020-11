Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (30.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Dass PowerCell mit den hauseigenen Brennstoffzellen-Technologien in Märkten über das Automotive-Segment hinaus Fuß fassen wolle, sei wahrlich kein Geheimnis. Spannende Neuigkeiten gebe es nun aus dem Off-Road-Bereich. Für das japanische Unternehmen Inabata sollten die Schweden zwei Machbarkeitsstudien umsetzen.Ziel der beiden Studien sei es, die vorläufigen Spezifikationen für Brennstoffzellen-basierte Lösungen für das Off-Road-Segment zu entwickeln, heiße es von Unternehmensseite. Das Off-Road-Segment umfasse verschiedene Arten von Industriefahrzeugen wie Materialhandhabungs-, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie Terminal- und Containerschlepper, so PowerCell.Die Auslieferung solle im vierten Quartal oder ersten Quartal 2021 erfolgen. Dem Vernehmen nach sei der Auftragsgegenwert unbedeutend. Dennoch: PowerCell zeige damit, dass auch in anderen Bereichen ein hohes Interesse an den Brennstoffzellen-Technologien der Schweden bestehe.Langfristig bleibt der Wert trotz hoher Bewertung aussichtsreich, allerdings sollten investierte Anleger nie den spekulativen Charakter des Wertes aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link