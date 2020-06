Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell habe eine neue Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit im Bereich der Brennstoffzellen-basierten Stromversorgungslösungen mit ABB Power Grids unterzeichnet. Damit klopfe eine weitere große Adresse bei PowerCell an. An der Börse finde der neue Deal regen Anklang.Das gemeinsame Ziel sei es, die vorhandenen Technologien der Unternehmen zu nutzen, um zusammen eine Komplettlösung für diesen Markt zu entwickeln. PowerCell stelle die Finalisierung der Vereinbarung in den kommenden zwölf Monaten in Aussicht."Die Absichtserklärung mit ABB Power Grids ist ein wichtiger Schritt und ein großer Beitrag zu unseren verstärkten Anstrengungen im stationären Segment", erkläre PowerCell-CEO Per Wassén den neuen Deal. "Die neue Generation unserer Energielandschaft wird Energiequellen benötigen, die nicht nur in der Lage sind, den steigenden Bedarf zu decken, sondern auch sauberere und sicherere Elektrizität ermöglichen", so Jenny Larsson, Präsidentin von ABB Power Grids Sweden.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der PowerCell Sweden-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Ausgabe vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link