PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (02.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell werde beim Projekt "H2Haul" mitwirken, welches sich über fünf Jahre erstrecke und von der EU gefördert werde. Im Rahmen des Programms würden verschiedene Typen von Schwerlastern mit einer Brennstoffzelle ausgestattet und im Anschluss im täglichen Betrieb von großen Logistik- respektive Handelsunternehmen europaweit getestet.H2Haul werde von einem Konsortium umgesetzt. Mit dabei: IVECO (unterstützt von FPT Industrial) und VDL. Die beiden Unternehmen würden drei neuen Typen von elektrischen Schwerlastfahrzeugen mit Brennstoffzellen entwickeln, bauen und im Anschluss testen wollen.Das Projekt umfasse insgesamt 16 Fahrzeuge, die dann im täglichen Betrieb unterwegs sein sollten. H2Haul sei mit zwölf Millionen Euro bezuschusst worden.Fundamental seien die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten kein Schnäppchen. Angesichts der Rally in den letzten Tagen sollten investierte Anleger erste Gewinne realisieren. Zukäufe zurückstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link