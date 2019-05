Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

9,70 EUR +7,06% (07.05.2019, 11:28)



Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

103,60 SEK +6,91% (07.05.2019, 11:23)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (07.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell wolle weiter expandieren und einen Fuß in die Tür zu neuen, lukrativen Märkte stellen. China sei so ein Markt: Die Schweden hätten bereits Aufträge aus dem Reich der Mitte erhalten. Nun wolle PowerCell dort die Schlagzahl erhöhen und eine Vertriebsstelle eröffnen. An der Börse komme der Schritt sehr gut an, die Aktie gebe wieder Gas und könne kräftig zulegen.PowerCell unterhalte bereits Vertriebsstellen in Japan, Südkorea, Südafrika und Deutschland. Wie die Schweden heute mitgeteilt hätten, befinde man sich bereits auf der Suche nach einem passenden Ort und Personal für das Büro in China.Laut PowerCell sei China ein sehr interessanter Markt für das Unternehmen aufgrund von Größe und der Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Unterstützung eines verstärkten Einsatzes von Brennstoffzellen und Wasserstoff. Passend dazu befinde sich PowerCell derzeit auf der CHFCE, der internationalen Brennstoffzellen- und Wasserstoffmesse. Dieses Mal finde das Event am 06. und 07. Mai in der chinesischen Hauptstadt Peking statt.Mutige Anleger versuchen ein paar Stücke mit einem Kauflimit bei 8,00 Euro zu ergattern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link