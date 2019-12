NASDAQ OMX-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

148,80 SEK +2,62% (11.12.2019, 13:43)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (11.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen komme beim Projekt "Autostack Industrie" voran. Wie PowerCell Sweden mitgeteilt habe, liege eine Genehmigung für die Phase 2 von den deutschen Behörden vor. Dadurch könne PowerCell Sweden neue Fördergelder von bis zu 50 Mio. SEK (Schwedische Kronen; ca. 4,85 Mio. Euro) einstreichen. Partner des hochspannenden Projektes seien u.a. AUDI, BMW, Daimler, Volkswagen und Ford.Es laufe bei PowerCell Sweden. In der Bewertung seien aber bereits einige Vorschusslorbeeren eingepreist. Charttechnisch befinde sich die Aktie jedoch in einer spannenden Ausgangslage. Gelinge der Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend, könnte das Papier wieder das in diesem Jahr markierte Rekordhoch anlaufen. PowerCell Sweden bleibe eine heiße Kiste, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:14,18 EUR +2,90% (11.12.2019, 13:53)