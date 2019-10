Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (08.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell werde dieses Jahr auf der Fuel Cell Seminar & Energy Exposition in Long Beach, Kalifornien, vertreten sein. Die Präsenz in den USA sei wichtig - der PowerCell-CEO selbst bezeichne Nordamerika als einen der "wichtigsten Märkte". Produktseitig stelle das Unternehmen das Modell S3 und eine verbesserte Version des PowerCell MS-100 aus.Die Vereinigten Staaten seien auch die Heimat das US-Start-up Nikola Motor, einem ehemaligen Partner von PowerCell. Das abrupte Ende der Partnerschaft im April dieses Jahres habe kurzzeitig für Verunsicherung unter den Investoren gesorgt. Doch mit dem Bosch-Deal hätten sich die Schweden eindrucksvoll zurückgemeldet."Sie haben uns Geschäftsbedingungen für unsere weitere Zusammenarbeit vorgelegt, die für uns keineswegs akzeptabel waren. Als wir sie ablehnten, entschieden sie sich, unsere Stacks nicht in ihren kommenden Serienfahrzeugen zu verwenden", habe PowerCell-Chef Wassén das Aus der Nikola Motor-Kooperation gegenüber dem AKTIONÄR begründet.Engagierte Anleger sollten bei der PowerCell Sweden-Aktie dabei bleiben und den Stopp auf 7,00 Euro nachziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link