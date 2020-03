Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell habe einen Auftrag von Bosch für den Stack S3 erhalten. Den Auftragsgegenwert beziffere die Gesellschaft auf 11,5 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet 1,05 Millionen Euro). PowerCell rechne dank der Order mit einem positiven finanziellen Effekt im ersten Quartal 2020.Der Auftrag umfasse mehrere PowerCell S3-Brennstoffzellen-Stacks, die im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung an Bosch geliefert würden, heiße es aus der Firmenzentrale in Göteborg. Im April letzten Jahres habe PowerCell mit Bosch diesen Deal auf den Weg gebracht. Inzwischen seien die Deutschen auch als Großaktionär bei den Schweden an Bord.Für Jürgen Gerhardt, Produktbereichsleiter mobile Brennstoffzelle bei der Robert Bosch GmbH, stehe fest: "Die Brennstoffzellen-Technologie hat einen Stand erreicht, mit dem eine Serienindustrialisierung vorangetrieben werden kann", so der Experte gegenüber dem "Aktionär". Mit PowerCell wolle Bosch eine Serienfertigung hochziehen. Bis zum Start gehe jedoch noch etwas Zeit ins Land. "Als Zulieferer sind unsere Serienanläufe eng an die Planungen unserer Kunden geknüpft. Wir planen aktuell mit einem Serienstart in 2022/2023", erkläre Gerhardt.Die PowerCell-Aktie bleibt eine hochspannende, wenngleich auch spekulative Wette auf den Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie, so . Mit Bosch an der Seite könne das gelingen. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link