Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Paris (www.aktiencheck.de) - Würde ein Anleger nur auf die Entwicklung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) blicken, käme er kaum auf die Idee, dass Russland vergangene Woche in die Ukraine einmarschiert ist, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Das marktbreite US-Börsenbarometer habe zuletzt mit knapp 4.400 Zählern über dem Wert von vor dem Einmarsch am 24. Februar notiert. Wie ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeige, falle die Reaktion der Finanzmärkte auf kriegerische Auseinandersetzungen nicht immer negativ aus. Anleger in den USA würden momentan die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Aussagen des US-Notenbank-Präsidenten Jerome Powell ausloten. Er habe am Mittwoch anlässlich seiner halbjährlichen Anhörung vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses wegen des Russland-Ukraine-Konflikts eine erhöhte Unsicherheit für den Wirtschaftsausblick eingeräumt.



Zwar wolle Powell wie geplant an einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte festhalten, doch gleichzeitig habe er angekündigt, dass die FED wegen des Krieges und der schwer absehbaren Folgen für die Weltwirtschaft sehr vorsichtig agieren wolle. Die aktuelle Marktphase sei sehr stark von psychologischen Faktoren geprägt, Angst und Gier würden eine viel größere Rolle als zu normalen Zeiten spielen - und je nach Nachrichtenlage werde der S&P 500 mit deutlichen Auf- und Abschlägen reagieren. Hinzu komme: Fast jede zweite Aktie in diesem Index befinde sich in einem Bärenmarkt. Die Papiere hätten vom Rekordhoch also mehr als 20 Prozent ihres Wertes verloren. Nur wegen der Schwergewichte Amazon, Apple und Co stehe der US-Index besser da. Vorsicht sei angebracht, doch Panik sei der falsche Ratgeber. (04.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >