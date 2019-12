Wien (www.aktiencheck.de) - Die neuerlich positiven Töne des US-Präsidenten Donald Trump sorgen trotz der Uneinigkeiten in Sachen Hong Kong für Zugewinne, vor allem auf den asiatischen Märkten, da ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA nun in greifbarer Nähe scheint, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beim gestrigen OPEC-Treffen sei vereinbart worden, dass die Ölproduktion der OPEC-Länder auch im ersten Halbjahr 2020 gedrosselt bleiben werde. Fraglich sei, inwieweit sich die Mitglieder an die Beschränkungen halten würden. Der Ölpreis (Sorte: Brent) sei durch die Neuigkeiten leicht angestiegen und stehe derzeit bei knapp über EUR 63 pro Barrel. Der Goldpreis habe heute bereits leichte Verluste eingesteckt und stehe derzeit bei EUR 1.473 pro Feinunze.Vorbörsliche Indikatoren würden auf einen freundlichen Start an den europäischen Börsen hindeuten. (06.12.2019/ac/a/m)