Hannover (www.aktiencheck.de) - Überraschend gesunkene US-Arbeitslosenzahlen werden als Zeichen für eine weitere Erholung der Ölnachfrage sehr wohlwollend aufgenommen, so die Analysten der Nord LB.Angesichts der prall gefüllten Läger an Land und auf See werde die Rückkehr zu normalen Lagerniveaus jedoch einen langen Zeitraum stetiger Angebotsdefizite benötigen. In dieser Phase werde neben einer Erholung auf der Nachfrageseite insbesondere die Compliance der OPEC+ Staaten mit den selbst auferlegten Fördermengendrosselungen von großer Bedeutung sein. Diesbezüglich seien zuletzt wiederholte Aufrufe aus der OPEC-Spitze zu vernehmen gewesen, dass Mitgliedsländer wie der Irak, Nigeria, oder auch Libyen ein stärkeres Augenmerk auf die Einhaltung ihrer Förderzusagen zu legen hätten. Die Förderpolitik der OPEC+ sei dabei ein Balanceakt. Auf der einen Seite würden die Mitglieder einen steigenden Ölpreis zur Deckung der eigenen Staatshaushalte benötigen; auf der anderen Seite gelte es, Preisspannen zu vermeiden, die der stark angeschlagenen US-Schieferölindustrie wieder auf die Beine helfen würden. Bisher seien diese Preisniveaus nicht erreicht, die Anzahl der Fördertürme sei weiterhin rückläufig.Die Analysten der Nord LB nehmen die positiven Signale von Angebot und Nachfrage zum Anlass für eine leichte Anhebung der Preisprognosen, bleiben jedoch angesichts der fragilen Wirtschaftslage und der hohen Risiken insbesondere auf der Nachfrageseite vorsichtig. (08.06.2020/ac/a/m)