Zudem sei noch Luft für eine weitere Erholung des Verkehrs-, Fracht- und Passagieraufkommens bei mautpflichtigen Straßen, im Schienenverkehr und bei Flughäfen. Auch wenn neue Coronavirus-Varianten den Zeitpunkt dieser Erholung beeinflussen könnten, sei eine Rückkehr zur Normalität unausweichlich. Märkte würden angesichts der anhaltenden Pandemie und des Impffortschritts weniger stark auf neue Entwicklungen rund um das Coronavirus reagieren. Mautstraßen könnten bei einer Erholung des Verkehrsaufkommens dem öffentlichen Personenverkehr Anteile abnehmen und ein starkes Ertragswachstum erzielen. Der Schienengüterverkehr dürfte von weniger Lieferkettenunterbrechungen profitieren. Wenn die Verkehrsengpässe nachlassen würden, sollten die Ersparnisse der Verbraucher und die niedrigen Lagerbestände die Nachfrage ankurbeln. Flughäfen würden jedoch potenziell anfällig für neue Reiseregeln bleiben, zumal Freizeit- gegenüber Geschäftsreisen nach wie vor bevorzugt würden.



Aus Bewertungssicht klaffe nach wie vor eine große Lücke zwischen den Bewertungen börsennotierter und nicht börsennotierter Infrastrukturanlagen. Diese Lücke dürfte gelisteten Unternehmen die Möglichkeit bieten, Vermögenswerte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, mit einem Aufschlag auf ihre Börsenbewertung zu verkaufen. Dadurch könnten solche Infrastrukturunternehmen ihre Bilanzen stärken und ihr Kerngeschäft vereinfachen. Dies würde höhere Bewertungen ermöglichen.



Darüber hinaus würden günstige Bewertungen und anhaltend niedrige Zinssätze die Chance auf Fusionen und Übernahmen im börsennotierten Infrastrukturbereich erhöhen. Damit würde sich der Trend des Jahres 2021 fortsetzen, als Staatsfonds, Private Equity, ungelistete Infrastrukturmanager und strategische Käufer gleichermaßen ein starkes Interesse an börsennotierten Infrastrukturunternehmen gezeigt hätten.



In den vergangenen zwei Jahren seien die Finanzmärkte gegenüber globalen Infrastruktur-Aktien pessimistisch gewesen. Gleichzeitig halte der Optimismus gegenüber risikoreicheren Anlagen an. Dies führe dazu, dass Infrastruktur-Aktien im Vergleich zu allgemeinen Aktien immer stärker durch ihren relativen Wert überzeugen würden.





Peter Meany, Head of Global Listed Infrastructure, First Sentier Investors.Meany sei weiterhin optimistisch, was die erheblichen Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung des weltweiten Energiebedarfs angehe. Versorgungsunternehmen würden etwa die Hälfte des weltweiten Angebots an Infrastruktur-Aktien ausmachen und seien für kontinuierliches Ertragswachstum gut aufgestellt. Denn parallel zum Bau neuer Solar- und Windparks müssten die Versorger auch ihre Netze modernisieren und ausbauen, um Endverbraucher an die neuen Energiequellen anzuschließen. Mit technologischen Fortschritten und niedrigeren Kosten für Batteriespeicher im industriellen Maßstab würden erneuerbare Energien einen immer größeren Anteil an der gesamten Stromerzeugung ausmachen.