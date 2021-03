XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (25.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Porsche: Die bessere Volkswagen-Aktie - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie von Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Europas größter Autokonzern Volkswagen rechne für 2021 mit einem bedeutenden Umsatzplus, nachdem es 2020 um 12 Prozent auf 223 Mrd. Euro abwärts gegangen sei. Auch die Profitabilität solle zulegen: Schnellstmöglich solle das Ergebnis im laufenden Geschäft wieder auf 7 bis 8 Prozent des Um-satzes steigen - und zwar schon bis 2022. 2020 habe es wegen der schwächeren Verkäufe einen Rückgang auf 4,8 Prozent gegeben. Für 2021 peile das Management 5,0 bis 6,5 Prozent an, möglichst am oberen Ende. In der Mittelfristplanung aus dem November hätten noch 6 bis 7 Prozent gestanden.Für Hochspannung würden die E-Auto-Pläne des Konzerns sorgen: Volkswagen baue in den kommenden Jahren ein Netz eigener Batteriezellfabriken auf. Neben der derzeit entstehenden Produktion in Salzgitter sollten fünf weitere Werke für eine Selbstversorgung mit der zentralen E-Technologie hinzukommen, wie Technikvorstand Thomas Schmall auf dem "Power Day" von Volkswagen angekündigt habe. Zudem wolle das Unternehmen gemeinsam mit Energiekonzernen ein europaweites Schnellladenetz für Elektroautos aufbauen. Dabei sollten bis 2025 rund 18.000 Ladepunkte installiert sein. Das entspreche rund einem Drittel des für diesen Zeitpunkt prognostizierten Gesamtbedarfs auf dem europäischen Kontinent.Die E-Auto-Pläne hätten die Fantasie der Börsianer geschürt - die Vorzugsaktie habe auf 252,20 Euro und damit den höchsten Stand seit 2015 marschiert. Seit Jahresanfang stehe ein Plus von gut 45 Prozent an der Anzeigentafel. Noch stärker seien die Volkswagen-Stammaktien geklettert: In der Spitze hätten sich die Anteile mehr als verdoppelt. Bei den Stammaktien sei zusätzlich das frisch entflammte Anlegerinteresse aus den USA dazu gekommen, wo Volkswagen sogar schon als die neue Tesla gefeiert werde. In den Vereinigten Staaten seien Volkswagen American Depositary Receipts (ADRs) gelistet, wobei zehn ADRs eine Stammaktie abbilden würden.Die Porsche-Aktie habe also beträchtliches Aufholpotenzial: Sie müsste um 73 Prozent steigen, um dem Discount komplett wettzumachen. Historisch betrachtet hätten die Anteile allerdings schon immer mit einem gewissen Abschlag notiert, nämlich mit gut 27 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Doch selbst eine Rückkehr auf dieses historische Niveau würde Porsche ein beträchtliches Aufholpotenzial verleihen - vorausgesetzt, die Volkswagen-Stämme würden mindestens unverändert notieren. (Ausgabe 11/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: