Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

90,34 EUR -0,66% (03.08.2021, 16:26)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

90,14 EUR -1,08% (03.08.2021, 16:13)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe sich die Porsche Automobil Holding SE an der Isar Aerospace beteiligt. Viele Anleger würden sich sicherlich fragen, was das Unternehmen mit einer solchen Investition bezwecken wolle. Blicke man auf die vergangenen Beteiligungen der Holding, die bereits u.a. in Firmen mit Fokus auf 3D-Druck, Lidar-Technologie für selbst fahrende Autos und Software bestehe, mache das Investment von Porsche aber durchaus Sinn!"Als Investor mit Fokus auf Mobilitäts- und Industrietechnologien sind wir davon überzeugt, dass der kostengünstige und flexible Zugang zum Weltall für Innovationen in vielen Industriebereichen sorgen wird", sage Lutz Meschke, verantwortlich für das Vorstandsressort Beteiligungsmanagement der Porsche Automobil Holding SE.Isar Aerospace sei 2018 gegründet worden. Der erste Testflug sei für 2022 geplant. Die bayerische Firma habe eine Kleinrakete für Nutzlasten von rund 1.000 Kilogramm. Damit sollten in Zukunft Satelliten ins All gebracht werden. Vorbild der Porsche SE und Volkswagen könnte erneut der Tesla-CEO Elon Musk mit seiner Tochterfirma Starlink sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: