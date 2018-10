Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

56,16 EUR -1,47% (17.10.2018, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

56,20 EUR -1,78% (17.10.2018, 14:59)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (17.10.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Der Volkswagen-Konzern habe gestern bekannt gegeben, dass gegen die Konzern-Tochter Audi ein Bußgeldbescheid in Höhe von EUR 800 Mio. erlassen worden sei. Hiermit werde die Rolle von Audi im Diesel-Skandal geahndet. "Der Bußgeldbescheid sieht eine Geldbuße in Höhe von insgesamt EUR 800 Mio. vor, die sich aus dem gesetzlichen Höchstmaß einer Ahndung in Höhe von EUR 5 Mio. für fahrlässige Ordnungswidrigkeiten sowie einer Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile in Höhe von EUR 795 Mio. zusammensetzt." Audi habe den Bußgeld-Bescheid akzeptiert.Aufgrund der Beteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG ergebe sich aus dem Bußgeldbescheid ein ergebnismindernder Effekt für die Porsche SE, der das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2018 verringere. In der Konsequenz prognostiziere Porsche jetzt nur noch ein Konzernergebnis nach Steuern für 2018 in einer Spanne von EUR 2,5 Mrd. bis EUR 3,5 Mrd. (bisher: EUR 3,4 Mrd. bis EUR 4,4 Mrd.).Die Risiken aus weiteren Bußgeldern weltweit sowie aus dem Kapitalanleger-Musterverfahren und der Musterfeststellungsklage schätzen Schwope für den VW-Konzern auf EUR 10 Mrd. bis EUR 20 Mrd. Trotzdem gehe er davon aus, dass der VW-Konzern vor einem neuen Rekordjahr bei Absatz, Umsatz und Ergebnisgrößen stehen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Porsche SE": Keine vorhanden.