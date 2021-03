XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

86,40 EUR +2,03% (25.03.2021, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

85,84 EUR +0,89% (25.03.2021, 12:51)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (25.03.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und erhöht das Kursziel von 50 auf 95 Euro.Laufe es bei Volkswagen, dann laufe es auch bei der Porsche SE, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse der Porsche SE würden maßgeblich von den Ergebnissen des Wolfsburger Autokonzerns abhängen. VW sei bei der Elektromobilität weiter als die meisten Mitbewerber. Im Jahr 2022 könnte der VW-Konzern bei den Auslieferungszahlen auf Augenhöhe mit Tesla liegen, wenngleich beide mit dem Verkauf von Elektroautos noch nicht unbedingt Gewinne erzielen dürften.Mit Blick auf die "beschleunigte" Elektrostrategie des Volkswagen-Konzerns, aber auch unter Berücksichtigung des Geschäftsganges des "traditionellen" Autogeschäftes stuft Frank Schwope, Analyst der NORD LB, die Porsche-Vorzugsaktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 50 auf 95 Euro an. (Analyse vom 25.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: